Beşiktaş Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı

Beşiktaş Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı

, bir süredir görüşme halinde olduğu Kayserisporlu Mensah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. , yıldız orta sahayı 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiraladı.

, Mensh transferinde mutlu sona ulaştı. , bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız orta sahayı Kayserispor'dan 1 yıllığına kiraladı. Ganalı futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 5 milyon euro olduğu ifade edildi.

Beşiktaş Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 19:05
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