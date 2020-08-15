Beşiktaş Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı

Beşiktaş, Bernard Mensh transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız orta sahayı Kayserispor'dan 1 yıllığına kiraladı. Ganalı futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 5 milyon euro olduğu ifade edildi.