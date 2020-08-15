Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Kayserisporlu Bernard Mensah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, yıldız orta sahayı 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiraladı.
Beşiktaş, Bernard Mensh transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız orta sahayı Kayserispor'dan 1 yıllığına kiraladı. Ganalı futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 5 milyon euro olduğu ifade edildi.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 19:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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