Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

'de özellikle son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi 3. sırada tamamlayan Şampiyonlar Ligi'ne 2. 'ndan katılmaya hak kazanmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi çekilen kura sonucu belli oldu. İşte detaylar...

İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, muhtemel 2. eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Turnuvaya 2. eleme turundan başlayacak 'ın rakibi Yunan kulübü PAOK oldu.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak.

Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

ŞAMPİYONLAR YOLU:

Floriana (Malta)/Cluj (Romanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Young Boys (İsviçre) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Slovan Bratislava (Slovakya)

Celtic (İskoçya)/Reykjavík (İzlanda) - Ferencvaros (Macaristan)/Djurgarden (İsviçre)

Flora Tallinn (Estonya)/Suduva (Litvanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/Riga (Letonya)

Legia Varşova (Polonya)/Drita (Kosova)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Ararat (Ermenistan)/Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Celje (Slovenya)/Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)/KuPS (Finlandiya)

Buducnost (Karadağ)/Ludogorets (Bulgaristan) - Midtjylland (Danimarka)

Dynamo Brest (Belarus)/Astana (Kazakistan) - Connah's Quay Nomads (Galler)/Saraybosna (Bosna Hersek)

Karabağ (Azerbaycan)/Sileks (Makedonya) - Sheriff (Moldova)/Fola (Lüksemburg)

Dinamo Tiflis (Gürcistan)/Tirana (Arnavutluk) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Europa (Cebelitarık)

LİG YOLU:

AZ Alkmaar (Hollanda) - (Çekya)

PAOK (Yunanistan) - Beşiktaş

Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 02:00
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