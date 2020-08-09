Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası patlıyor! İşte yapılan teklif - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası patlıyor! İşte yapılan teklif

Burak Yılmaz'ı Lille'e göndermesinin ardından gelecek sezon adına forvet arayışlarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'yi gündemine almıştı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız golcü için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

9 Ağustos 2020 Pazar 21:49 Güncelleme: 09.08.2020 21:49
Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası patlıyor! İşte yapılan teklif

Bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakalayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası patlıyor! İşte yapılan teklif

Milli golcü Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderen siyah-beyazlı ekipte forvet takviyesi için yoğun mesai harcanıyor.

Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası patlıyor! İşte yapılan teklif

BALOTELLI BOMBASI!

Ön elemeyi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Kartal, İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi gündemine almıştı.

Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası patlıyor! İşte yapılan teklif

Golcü futbolcunun haftaiçi İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulübe imzayı atacağı öne sürülmüştü.

Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası patlıyor! İşte yapılan teklif

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Beşiktaş'ın, bonservisi elinde bulunan Mario Balotelli için yaptığı teklif ortaya çıktı.

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