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Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası patlıyor! İşte yapılan teklif
Burak Yılmaz'ı Lille'e göndermesinin ardından gelecek sezon adına forvet arayışlarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'yi gündemine almıştı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız golcü için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
9 Ağustos 2020 Pazar 21:49
Güncelleme: 09.08.2020 21:49
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Bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakalayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli golcü Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderen siyah-beyazlı ekipte forvet takviyesi için yoğun mesai harcanıyor.
BALOTELLI BOMBASI!
Ön elemeyi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Kartal, İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi gündemine almıştı.
Golcü futbolcunun haftaiçi İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulübe imzayı atacağı öne sürülmüştü.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Beşiktaş'ın, bonservisi elinde bulunan Mario Balotelli için yaptığı teklif ortaya çıktı.