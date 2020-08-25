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25 Ağustos 2020, Salı
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'ta flaş Kalinic gelişmesi!

Beşiktaş'ta flaş Kalinic gelişmesi!

Tecrübeli golcüsü 'ın Lille'e olmasının ardından golcü arayışını sürdüren 'a 'ten kötü haber geldi. Hırvat futbolcunun, siyah-beyazlı takımdan bonuslarla birlikte 3 milyon euro talep ettiği ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

'ın Fransız ekibi Lille'e olmasının ardından iyi bir golcü arayan , yoğun uğraş verdiği transferinden sonuç alamadı.

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlıların 'den kiralamak istediği oyuncu için menajeriyle yapılan görüşmelerde yüksek rakamlar telaffuz edildi. Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren ve 2.5 milyon euro alan oyuncu aynı ücreti istedi.

Bonuslarla birlikte 3 milyon euro'luk sözleşme talep eden 32 yaşındaki santrfora yönetimin yanıtı olumsuz oldu. Kartal, Senegalli forvet ve Fransız futbolcu Anthony Modeste için görüşmelerini sürdürüyor.

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  1. 25.08.2020
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