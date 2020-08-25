Beşiktaş'ta flaş Kalinic gelişmesi!
Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından golcü arayışını sürdüren Beşiktaş'a Nikola Kalinic'ten kötü haber geldi. Hırvat futbolcunun, siyah-beyazlı takımdan bonuslarla birlikte 3 milyon euro talep ettiği ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille'e transfer olmasının ardından iyi bir golcü arayan Beşiktaş, yoğun uğraş verdiği Nikola Kalinic transferinden sonuç alamadı.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlıların Atletico Madrid'den kiralamak istediği oyuncu için menajeriyle yapılan görüşmelerde yüksek rakamlar telaffuz edildi. Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren ve 2.5 milyon euro alan oyuncu aynı ücreti istedi.
Bonuslarla birlikte 3 milyon euro'luk sözleşme talep eden 32 yaşındaki santrfora yönetimin yanıtı olumsuz oldu. Kartal, Senegalli forvet Papiss Cisse ve Fransız futbolcu Anthony Modeste için görüşmelerini sürdürüyor.
- 25.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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