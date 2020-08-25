Beşiktaş'ta flaş Kalinic gelişmesi!

Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille'e transfer olmasının ardından iyi bir golcü arayan Beşiktaş, yoğun uğraş verdiği Nikola Kalinic transferinden sonuç alamadı.

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlıların Atletico Madrid'den kiralamak istediği oyuncu için menajeriyle yapılan görüşmelerde yüksek rakamlar telaffuz edildi. Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren ve 2.5 milyon euro alan oyuncu aynı ücreti istedi.

Bonuslarla birlikte 3 milyon euro'luk sözleşme talep eden 32 yaşındaki santrfora yönetimin yanıtı olumsuz oldu. Kartal, Senegalli forvet Papiss Cisse ve Fransız futbolcu Anthony Modeste için görüşmelerini sürdürüyor.