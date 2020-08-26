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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Fırtına'dan son tango! Transfer yeniden masada

Marcone'de son tango! için yeniden masada

Marcone'de son tango! Trabzonspor transfer için yeniden masada

orta sahasına Arjantinli yıldız Marcone'yi istiyor. İlk temasta uçurum vardı. Görüşmeler ilerledikçe rakam düştü. Fırtına 700 bin euro kiralama, 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi. Boca 1 milyon kiralama ve 3.5 satın alma istedi.

Orta sahasını güçlendirmek için üst üste hamleler yapan 'un en çok önem verdiği isimlerden biri de ... Daha önce bu bölgeye Alexander Sörloth'un referansıyla Anders Trondsen ve Flavio'yu eden bordo-mavililerin son hamlesi Marcone oldu. Aslında Arjantinli yıldız hepsinden önce listedeydi ancak Trabzonspor, ile masaya ilk oturduğunda pazarlık 5 milyon euro'dan açılınca Fırtınası transferi rafa kaldırmıştı.

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Trabzonspor, İvan Marcone görüşmeleri durdurduktan sonra Trondsen ve Flavio'yu aldı. Bu dönemde Boca Juniors da istediği rakamları duyamayınca bir kez daha bordo-mavililer ile masaya oturdu. İki kulüp arasındaki rakamlar yakınlaştı. Trabzonspor, 700 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Boca Juniors kiralama bedeli olarak 1 milyon euro istiyor. Satın alma bedeli olarak da 3.5 milyon euro belirledi.

  1. 26.8.2020
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