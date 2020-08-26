Marcone'de son tango! Trabzonspor transfer için yeniden masada

Orta sahasını güçlendirmek için üst üste hamleler yapan Trabzonspor'un en çok önem verdiği isimlerden biri de Ivan Marcone... Daha önce bu bölgeye Alexander Sörloth'un referansıyla Anders Trondsen ve Flavio'yu transfer eden bordo-mavililerin son hamlesi Marcone oldu. Aslında Arjantinli yıldız hepsinden önce listedeydi ancak Trabzonspor, Boca Juniors ile masaya ilk oturduğunda pazarlık 5 milyon euro'dan açılınca Karadeniz Fırtınası transferi rafa kaldırmıştı.

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Trabzonspor, İvan Marcone görüşmeleri durdurduktan sonra Trondsen ve Flavio'yu aldı. Bu dönemde Boca Juniors da istediği rakamları duyamayınca bir kez daha bordo-mavililer ile masaya oturdu. İki kulüp arasındaki rakamlar yakınlaştı. Trabzonspor, 700 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Boca Juniors kiralama bedeli olarak 1 milyon euro istiyor. Satın alma bedeli olarak da 3.5 milyon euro belirledi.