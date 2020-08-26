Marcone'de son tango! Trabzonspor transfer için yeniden masada
Trabzonspor orta sahasına Arjantinli yıldız Marcone'yi istiyor. İlk temasta uçurum vardı. Görüşmeler ilerledikçe rakam düştü. Fırtına 700 bin euro kiralama, 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi. Boca 1 milyon kiralama ve 3.5 satın alma istedi.
Orta sahasını güçlendirmek için üst üste hamleler yapan Trabzonspor'un en çok önem verdiği isimlerden biri de Ivan Marcone... Daha önce bu bölgeye Alexander Sörloth'un referansıyla Anders Trondsen ve Flavio'yu transfer eden bordo-mavililerin son hamlesi Marcone oldu. Aslında Arjantinli yıldız hepsinden önce listedeydi ancak Trabzonspor, Boca Juniors ile masaya ilk oturduğunda pazarlık 5 milyon euro'dan açılınca Karadeniz Fırtınası transferi rafa kaldırmıştı.
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Trabzonspor, İvan Marcone görüşmeleri durdurduktan sonra Trondsen ve Flavio'yu aldı. Bu dönemde Boca Juniors da istediği rakamları duyamayınca bir kez daha bordo-mavililer ile masaya oturdu. İki kulüp arasındaki rakamlar yakınlaştı. Trabzonspor, 700 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Boca Juniors kiralama bedeli olarak 1 milyon euro istiyor. Satın alma bedeli olarak da 3.5 milyon euro belirledi.
- 26.8.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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