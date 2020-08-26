Newton'ın gözü Lampard'da! Chelsea'den Trabzonspor'a İngiliz stoper - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Newton'ın gözü Lampard'da! Chelsea'den İngiliz stoper

Newton'ın gözü Lampard'da! 'den 'a İngiliz stoper

Newton'ın gözü Lampard'da! Chelsea'den Trabzonspor'a İngiliz stoper

'da eski kulübü ’nin stoperini istiyor, Lampard ise onu son kez deniyor. Bordo-mavililer Etham Ampadu için adeta pusuda bekliyor...

'da gözler stoper transferine çevrilmiş durumda. temsilcisi birçok adayla görüşürken 'ın gözü Etham Ampadu'da.

Newton'ın hem futbolculuk hem de antrenörlük yaptığı 'nin oyuncusu olan 19 yaşındaki stoper şu sıralar Maviler ile idmana çıkıyor. Ampadu'nun ilk hedefi kendini takımın teknik direktörü 'a beğendirmek. Ancak oyuncunun Ada'da tutunması kolay görünmüyor.

Geçen sezon RB Leipzig'de aradığını bulamayan Ampadu için Trabzonspor pusuya yatmış durumda. Lampard onu "Kiralık gönderelim" dediği ancak bordo- mavililerde hem yönetim hem de Newton devreye girecek. Chelsea ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservisi 9 milyon euro.

  1. 26.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Newton'ın gözü Lampard'da! Chelsea'den Trabzonspor'a İngiliz stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA