Newton'ın gözü Lampard'da! Chelsea'den Trabzonspor'a İngiliz stoper
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton eski kulübü Chelsea’nin stoperini istiyor, Lampard ise onu son kez deniyor. Bordo-mavililer Etham Ampadu için adeta pusuda bekliyor...
Trabzonspor'da gözler stoper transferine çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisi birçok adayla görüşürken teknik direktör Eddie Newton'ın gözü Etham Ampadu'da.
Newton'ın hem futbolculuk hem de antrenörlük yaptığı Chelsea'nin oyuncusu olan 19 yaşındaki stoper şu sıralar Maviler ile idmana çıkıyor. Ampadu'nun ilk hedefi kendini takımın teknik direktörü Frank Lampard'a beğendirmek. Ancak oyuncunun Ada'da tutunması kolay görünmüyor.
Geçen sezon RB Leipzig'de aradığını bulamayan Ampadu için Trabzonspor pusuya yatmış durumda. Lampard onu "Kiralık gönderelim" dediği ancak bordo- mavililerde hem yönetim hem de Newton devreye girecek. Chelsea ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservisi 9 milyon euro.
- 26.8.2020
- 700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli
- Barcelona taraftarlarından Lionel Messi tepkisi!
- Kartal Devler Ligi'ne veda etti! İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler...
- Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Muriqi'nin yerine birçok isim gündeme geldi ama...
- Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Newton'ın gözü Lampard'da! Chelsea'den Trabzonspor'a İngiliz stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.