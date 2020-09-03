Samsunspor'un hazırlık maçına corona virüsü engeli
Yılport Samsunspor'un 1922 Konyaspor ile bugün oynayacağı hazırlık maçı, iki ekipte de corona virüsü vakaları görülmesi nedeniyle iptal edildi.
Yılport Samsunspor'un 1922 Konyaspor ile bugün oynayacağı hazırlık maçı, iki ekipte de corona virüsü vakaları görülmesi nedeniyle iptal edildi.
TFF 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor ile TFF 2'nci Lig'de yer alan 1922 Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda bugün saat 18.00'de oynanacak hazırlık maçının, iki ekipte de koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Maç öncesi yapılan koronavirüs testlerinde, 1922 Konyaspor takımından 5 futbolcu ile Samsunspor'da 3 idari personelin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
Samsunspor'un pazar günü Giresunspor ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının oynanıp oynanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Kırmızı-beyazlılar, daha önce Trabzonspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı.
- 03.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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