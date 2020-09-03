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03 Eylül 2020, Perşembe
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'un hazırlık maçına corona virüsü engeli

Samsunspor'un hazırlık maçına corona virüsü engeli

Yılport 'un ile bugün oynayacağı hazırlık maçı, iki ekipte de corona virüsü vakaları görülmesi nedeniyle iptal edildi.

Yılport 'un ile bugün oynayacağı hazırlık maçı, iki ekipte de corona virüsü vakaları görülmesi nedeniyle iptal edildi.

1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor ile TFF 2'nci Lig'de yer alan 1922 Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda bugün saat 18.00'de oynanacak hazırlık maçının, iki ekipte de koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Maç öncesi yapılan koronavirüs testlerinde, 1922 Konyaspor takımından 5 futbolcu ile Samsunspor'da 3 idari personelin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Samsunspor'un pazar günü Giresunspor ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının oynanıp oynanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Kırmızı-beyazlılar, daha önce ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı.

  1. 03.09.2020
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