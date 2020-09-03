TFF 1. Lig'de ilk 4 hafta programı açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu 2020-2021 sezonu TFF 1. Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta müsabaka programlarını açıkladı.
2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta müsabaka programları açıklandı.
Karşılaşmaların programları şöyle:
- 03.09.2020
- Vedat Muriqi giderse yerine kim gelecek? Canlı yayında açıkladı!
- Emre Bol: Mevlüt Erdinç Hatayspor veya Karagümrük'e transfer olacak
- Martin Linnes'ten Norveç Milli Takımı antrenmanında Türkçe motivasyon konuşması!
- Yusuf Yazıcı'dan idmanda müthiş gol | İZLEYİN
- Şenol Güneş: Son kararımı yarın vereceğim
- İşte sosyal medyada Arda Turan tepkileri!
- Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Yeni transferlerle bambaşka 11...
- Usta yazar, Belhanda ve Fatih Terim'i topa tuttu! "Taraftarı uyutmak için..."
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Visca bombası patlıyor! Emre Belözoğlu ve o tarih...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF 1. Lig'de ilk 4 hafta programı açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.