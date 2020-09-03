TFF 1. Lig'de ilk 4 hafta programı açıklandı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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1. Lig'de ilk 4 hafta programı açıklandı!

TFF 1. Lig'de ilk 4 hafta programı açıklandı!

2020-2021 sezonu 1. Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta müsabaka programlarını açıkladı.

2020-2021 Sezonu 1. Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta müsabaka programları açıklandı.

Karşılaşmaların programları şöyle:

  1. 03.09.2020
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