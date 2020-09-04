Süper Lig hedefiyle yola çıkan Samsunspor'da şov devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların son bombası Kevin Boli oldu. Romanya ekibi CFR Cluj'un 29 yaşındaki stoperi, kendisini 3 yıllığına Karadeniz ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bu sezon Cluj'la ile Şampiyonlar Ligi Elemelerinde görev yapan Kevin Boli, Samsun'un 6'ncı tranfseri oldu. Daha önce Savicevic, Plumain, Gyasi, Kerem Can ve Yameogo imzayı atmıştı.

ÜÇ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kariyerine Fransa'nın Sedan takımında başlayan tecrübeli savunmacı, daha sonra Belçika'da Mouscron ve Romanya'da Viitorul ve Cluj formaları giydi. Geçen sezonu Çin'in Guizhou Hengfeng takımında kiralık olarak geçiren Boli, bu sezon 2 maçta görev yaptı. Kariyerinde ise 3 kez Romanya Ligi şampiyonluğu başarısı yaşadı.