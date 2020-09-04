Samsunspor'da şov devam ediyor!
Bu sezon TFF 1. Lig'e yükselen Karadeniz ekibi Samsunspor. Cluj’un 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu isim kırmızı-beyazlı ekibin 6’ncı transferi oldu.
Süper Lig hedefiyle yola çıkan Samsunspor'da şov devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların son bombası Kevin Boli oldu. Romanya ekibi CFR Cluj'un 29 yaşındaki stoperi, kendisini 3 yıllığına Karadeniz ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bu sezon Cluj'la ile Şampiyonlar Ligi Elemelerinde görev yapan Kevin Boli, Samsun'un 6'ncı tranfseri oldu. Daha önce Savicevic, Plumain, Gyasi, Kerem Can ve Yameogo imzayı atmıştı.
ÜÇ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Kariyerine Fransa'nın Sedan takımında başlayan tecrübeli savunmacı, daha sonra Belçika'da Mouscron ve Romanya'da Viitorul ve Cluj formaları giydi. Geçen sezonu Çin'in Guizhou Hengfeng takımında kiralık olarak geçiren Boli, bu sezon 2 maçta görev yaptı. Kariyerinde ise 3 kez Romanya Ligi şampiyonluğu başarısı yaşadı.
- 4.9.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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