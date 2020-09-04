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04 Eylül 2020, Cuma
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'da şov devam ediyor!

Samsunspor'da şov devam ediyor!

Bu sezon 1. Lig'e yükselen ekibi . Cluj’un 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu isim kırmızı-beyazlı ekibin 6’ncı transferi oldu.

hedefiyle yola çıkan 'da şov devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların son bombası oldu. Romanya ekibi CFR Cluj'un 29 yaşındaki stoperi, kendisini 3 yıllığına ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bu sezon Cluj'la ile Şampiyonlar Ligi Elemelerinde görev yapan Kevin Boli, Samsun'un 6'ncı tranfseri oldu. Daha önce Savicevic, Plumain, Gyasi, Kerem Can ve Yameogo imzayı atmıştı.

ÜÇ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Kariyerine Fransa'nın Sedan takımında başlayan tecrübeli savunmacı, daha sonra 'da Mouscron ve Romanya'da Viitorul ve Cluj formaları giydi. Geçen sezonu 'in Guizhou Hengfeng takımında kiralık olarak geçiren Boli, bu sezon 2 maçta görev yaptı. Kariyerinde ise 3 kez Romanya Ligi şampiyonluğu başarısı yaşadı.

  1. 4.9.2020
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