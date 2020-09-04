Alt liglerden haberler (03.09.2020) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Alt liglerden haberler (03.09.2020)

Alt liglerden haberler (03.09.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Menemenspor, 'nin stoperi Hakan Çinemre için girişimlere başladı. Göztepe'den son olarak Yusuf Talum'u kiralayan sarı- lacivertliler, Hakan için de aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Geçen sezonu Adanaspor'da geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 14 maçta 1 gol attı.

ALTAY'IN SON GÖZDESİ HASAN
Stoper arayışlarını sürdüren Altay, listesine Hasan Hatipoğlu'nu da ekledi. Son olarak BB Erzurumspor forması giyen 31 yaşındaki oyuncuya teklifin iletildiği ve Hasan'ın da ekibine sıcak baktığı öğrenildi.

TUGAY KAÇAR YARENLER'DE
Boluspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tugay Kaçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak 'da oynayan Tugay, Karşıyaka, , , Kızılcabölük ve Denizlispor'da da görev yaptı.

ALTINORDU'YA 'SÜPER' KANCA
Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı ve orta saha Oğulcan Ülgün'e 'den talipler çıktı. , Alanya ve 'nın takipte olduğu iki genç için 8.5 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 25 pay isteniyor.

  1. 4.9.2020
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