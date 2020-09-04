Alt liglerden haberler (03.09.2020)

Menemenspor, Göztepe'nin stoperi Hakan Çinemre için girişimlere başladı. Göztepe'den son olarak Yusuf Talum'u kiralayan sarı- lacivertliler, Hakan için de aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Geçen sezonu Adanaspor'da geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 14 maçta 1 gol attı.

ALTAY'IN SON GÖZDESİ HASAN

Stoper arayışlarını sürdüren Altay, listesine Hasan Hatipoğlu'nu da ekledi. Son olarak BB Erzurumspor forması giyen 31 yaşındaki oyuncuya teklifin iletildiği ve Hasan'ın da İzmir ekibine sıcak baktığı öğrenildi.

TUGAY KAÇAR YARENLER'DE

Boluspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tugay Kaçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Osmanlıspor'da oynayan Tugay, Karşıyaka, Gaziantep, Giresun, Kızılcabölük ve Denizlispor'da da görev yaptı.

ALTINORDU'YA 'SÜPER' KANCA

Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı ve orta saha Oğulcan Ülgün'e Süper Lig'den talipler çıktı. Başakşehir, Alanya ve Konya'nın takipte olduğu iki genç için 8.5 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 25 pay isteniyor.