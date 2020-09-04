Alt liglerden haberler (03.09.2020)
Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
Menemenspor, Göztepe'nin stoperi Hakan Çinemre için girişimlere başladı. Göztepe'den son olarak Yusuf Talum'u kiralayan sarı- lacivertliler, Hakan için de aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Geçen sezonu Adanaspor'da geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 14 maçta 1 gol attı.
ALTAY'IN SON GÖZDESİ HASAN
Stoper arayışlarını sürdüren Altay, listesine Hasan Hatipoğlu'nu da ekledi. Son olarak BB Erzurumspor forması giyen 31 yaşındaki oyuncuya teklifin iletildiği ve Hasan'ın da İzmir ekibine sıcak baktığı öğrenildi.
TUGAY KAÇAR YARENLER'DE
Boluspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tugay Kaçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Osmanlıspor'da oynayan Tugay, Karşıyaka, Gaziantep, Giresun, Kızılcabölük ve Denizlispor'da da görev yaptı.
ALTINORDU'YA 'SÜPER' KANCA
Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı ve orta saha Oğulcan Ülgün'e Süper Lig'den talipler çıktı. Başakşehir, Alanya ve Konya'nın takipte olduğu iki genç için 8.5 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 25 pay isteniyor.
- 4.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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