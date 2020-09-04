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04 Eylül 2020, Cuma
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1. ’de ilk hafta programı açıklandı!

TFF 1. Lig’de ilk hafta programı açıklandı!

1. 'de 2020-21 sezonunun ilk 4 haftalık maç programı açıklandı. TFF 1. Lig'in ilk mücadelesi 'de Menemenspor ile Altınordu arasında oynanacak.

, 1. 'de 2020-21 sezonunun ilk 4 haftalık programını açıkladı. Yeni sezonun ilk maçında Cuma günü Menemenspor, Altınordu'yu ağırlayacak. İlk haftanın programı şöyle:

TFF 1. LİG'DE İLK HAFTA
11 EYLÜL CUMA:
19.00 Menemenspor-Altınordu

12 EYLÜL CUMARTESI
16.30 Ümraniyespor-Bandırmaspor 16.30 Boluspor-Ank. Keçiörengücü 19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor

13 EYLÜL PAZAR
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor 19.00 Adanaspor-İstanbulspor 19.00 Altay-Samsunspor

14 EYLÜL PAZARTESİ
19.00 Akhisarspor-Tuzlaspor 19.00 Balıkesirspor-Giresunspor

  1. 4.9.2020
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