TFF 1. Lig’de ilk hafta programı açıklandı!

TFF 1. Lig'de 2020-21 sezonunun ilk 4 haftalık maç programı açıklandı. TFF 1. Lig'in ilk mücadelesi 11 Eylül'de Menemenspor ile Altınordu arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de 2020-21 sezonunun ilk 4 haftalık programını açıkladı. Yeni sezonun ilk maçında 11 Eylül Cuma günü Menemenspor, Altınordu'yu ağırlayacak. İlk haftanın programı şöyle:
TFF 1. LİG'DE İLK HAFTA
11 EYLÜL CUMA:
19.00 Menemenspor-Altınordu
12 EYLÜL CUMARTESI
16.30 Ümraniyespor-Bandırmaspor 16.30 Boluspor-Ank. Keçiörengücü 19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor
13 EYLÜL PAZAR
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor 19.00 Adanaspor-İstanbulspor 19.00 Altay-Samsunspor
14 EYLÜL PAZARTESİ
19.00 Akhisarspor-Tuzlaspor 19.00 Balıkesirspor-Giresunspor
- 4.9.2020
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