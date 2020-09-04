Adana Demirspor Kerim Avcı'yı kadrosuna kattı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'da transfer! 2 yıllık imza atıldı

Demirspor 'yı kadrosuna kattı

Adana Demirspor Kerim Avcı'yı kadrosuna kattı

Bu sezon 'e çıkma şansını play-off'larda yitiren Demirspor, transferlerine devam ediyor. temsilcisi geride bıraktığımız sezon Altay'da oynayan 'yı renklerine bağladı.

1. Lig takımlarından Demirspor, geçtiğimiz sezon Altay'da oynayan orta saha oyuncusu 'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen sezonu Altay'da kiralık olarak geçiren, ve Gazişehir'de şampiyonluk yaşamış olan Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularından Kerim Avcı ile iki yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadesine yer verildi.

haberin devamı

  1. 04.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demirspor Kerim Avcı'yı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA