Adana Demirspor Kerim Avcı'yı kadrosuna kattı
Bu sezon Süper Lig'e çıkma şansını play-off'larda yitiren Adana Demirspor, transferlerine devam ediyor. Akdeniz temsilcisi geride bıraktığımız sezon Altay'da oynayan Kerim Avcı'yı renklerine bağladı.
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Altay'da oynayan orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen sezonu Altay'da kiralık olarak geçiren, Sivasspor ve Gazişehir'de şampiyonluk yaşamış olan Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularından Kerim Avcı ile iki yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadesine yer verildi.
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