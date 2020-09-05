TFF 1. Lig'de transfer gündemi (05.09.2020) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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TFF 1. Lig'de gündemi (05.09.2020)

TFF 1. Lig'de transfer gündemi (05.09.2020)

, Sivasspor ve G.Antep FK’de 1. Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki maestro ’yla 2 yıllık resmi imza attı.

TFF 1. Lig'de bu sezon hayalini artık gerçekleştirmek isteyen , transferde ince eleyip sık dokuyor. Bu doğrultuda çalışan mavi şimşekler; geçen sezon Altay'da oynayan ofansif orta saha 'yla 2 yıllık imza attı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda; Sivas ve Gaziantep FK'de şampiyonluk yaşamış Kerim Avcı'yla 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

ALTAY'A BULGAR 10 NUMARA
14 transferle yeni sezona iddialı hazırlanan Altay'da stoper arayışları sürerken, orta sahaya da takviye gerçekleştirileceği bildirildi. İzmir ekibinin son olarak Macaristan'da Fehervar'dan ayrılan 28 yaşındaki 10 numara Milanov'la görüştüğü öğrenildi.

CARLOS'TAN DA SELAM VAR
Samsunspor , dünyaya tanıtımı için Dzeko'dan sonra, ülkemizde F.Bahçe'de oynayan, Sivas'ta hocalık yapan R.Madrid'in Kurumsal Direktörü Roberto Carlos'la da selamlaştı. Brezilyalı yıldız, Başkan Yüksel Yıldırım'a selam gönderip, Real'e davet etti.

MERTAN CANER BOLUSPOR'DA
TFF 1. Lig ekibi Boluspor, G.Saray alt yapısından yetişen, Osmanlıspor'dan ayrılan 27 yaşındaki santrfor 'ü kadrosuna kattı. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen tecrübeli forvet, geçen sezon 32 karşılaşmada 11 gol, 2 asistle oynadı.

MENEMEN FİN PAZARINDA
Menemen, transferde gözünü Finlandiya'ya çevirdi. Golcü arayışlarını sürdüren Ege temsilcisinin Kuopio'da forma giyen Nijeryalı Aniekpeno Udo ile görüştüğü öğrenildi. Kuopio'dan ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Genç santrfor, geçtiğimiz sezon 19 maçta 5 gol attı.

ONUR GERİ DÖNDÜ
Yeni yönetimin iş başı yaptığı, tahtası kapalı olan Bursaspor'da, kalması istenen futbolcular konusunda hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Bu doğrultuda Timsahlar, 6 gün önce sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden sol bek Onur Atasayar'la yeniden anlaştı. Böylece 25 yaşındaki genç futbolcu, Özer, Serdar, Recep, Burak, Cüneyt ve Aykut'tan sonra geçen sezondan kalan 7. oyuncu oldu.

  1. 5.9.2020
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