Mihajlovic Boluspor’da!
Alt liglerde de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Yarenler, son olarak Polonya ekibi Gdynia’da forma giyen Sırp sol kanat Nemanja Mihajlovic’le (24) 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Transferin hızlı ekiplerinden Boluspor'da, imzalar devam ediyor. Yarenler'in son bombası Sırp sol kanat Nemanja Mihajlovic oldu. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Polonya ekibi Arka Gdynia'da görev yapan 24 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sırp temsilcisi Rad'da futbol hayatına başlayan genç oyuncu, daha sonra ülkesinde Teleoptik ve Partizan, Hollanda'da Heerenveen ve Polonya'da Arka Gdynia takımlarında forma giydi. Kariyerinde 149 karşılaşmaya çıkan Mihajlovic, 24 gol ve 28 asistlik performans ortaya koydu. Son olarak Mertan Caner Öztürk'e imza attıran Boluspor, Mihajlovic hamlesi ile sezonun 11. transferini gerçekleştirmiş oldu.
- 6.9.2020
- Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!
- Fotomac.com.tr duyurmuştu! Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olacağı tarih...
- Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Vedat Muriqi getirecek
- Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor
- Genç yıldızdan transfer sözleri! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mihajlovic Boluspor’da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.