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06 Eylül 2020, Pazar
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Mihajlovic ’da!

Mihajlovic Boluspor’da!

Alt liglerde de harekatı tüm hızıyla sürüyor. , son olarak Polonya ekibi Gdynia’da forma giyen Sırp sol kanat ’le (24) 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Transferin hızlı ekiplerinden 'da, imzalar devam ediyor. 'in son bombası Sırp sol kanat oldu. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Polonya ekibi 'da görev yapan 24 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sırp temsilcisi Rad'da futbol hayatına başlayan genç oyuncu, daha sonra ülkesinde Teleoptik ve Partizan, 'da Heerenveen ve Polonya'da Arka Gdynia takımlarında forma giydi. Kariyerinde 149 karşılaşmaya çıkan Mihajlovic, 24 gol ve 28 asistlik performans ortaya koydu. Son olarak 'e imza attıran Boluspor, Mihajlovic hamlesi ile sezonun 11. transferini gerçekleştirmiş oldu.

  1. 6.9.2020
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