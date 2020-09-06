Mihajlovic Boluspor’da!

Transferin hızlı ekiplerinden Boluspor'da, imzalar devam ediyor. Yarenler'in son bombası Sırp sol kanat Nemanja Mihajlovic oldu. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Polonya ekibi Arka Gdynia'da görev yapan 24 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sırp temsilcisi Rad'da futbol hayatına başlayan genç oyuncu, daha sonra ülkesinde Teleoptik ve Partizan, Hollanda'da Heerenveen ve Polonya'da Arka Gdynia takımlarında forma giydi. Kariyerinde 149 karşılaşmaya çıkan Mihajlovic, 24 gol ve 28 asistlik performans ortaya koydu. Son olarak Mertan Caner Öztürk'e imza attıran Boluspor, Mihajlovic hamlesi ile sezonun 11. transferini gerçekleştirmiş oldu.