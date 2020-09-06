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06 Eylül 2020, Pazar
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Cocalic Altay’a!

Cocalic Altay’a!

Alt liglerde de harekatı tüm hızıyla sürüyor. 1. Lig ekiplerinden Altay, geçtiğimiz sezon Akhisar'da forma giyen savunma oyuncusu 'le prensip anlaşmasına vardı. İşte alt liglerde yaşanan son gelişmeler...

Altay, Akhisarspor'dan ayrılan Boşnak savunmacı 'le prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki stoperin hafta içinde imzayı atması bekleniyor. Cocalic, 2019'da olduğu Akhisar'da 45 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

EDİZ UNUTULMADI
, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eten 'nu, "8 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol..." ifadeleriyle andı.

...KISA KISA...

-Altınordu, 'ın 19 yaşındaki golcüsü Oğuzhan Akgün'ü kiralamak için harekete geçti. Genç futbolcu, geride bıraktığımız sezon İstanbulspor'da kiralıktı.

- 3. Lig ekibi Muğlaspor iç transferde 3 imza birden attırdı. Yeşil-beyazlılar Hasan Çelebi, Erol Aydın ve Osman Kocaağa ile sözleşme yeniledi.

-Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Geçen sezon play-off hedefine yaklaştık. Yine gözümüz yukarılarda olacak" ifadesiyle iddiasını gösterdi.

-'da üç sezondur takımın kalesini koruyan Kurtuluş Yurt ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki eldiven, mavilacivertli takımla 47 maçta görev yaptı.

  1. 6.9.2020
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