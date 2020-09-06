Cocalic Altay’a!

Altay, Akhisarspor'dan ayrılan Boşnak savunmacı Edin Cocalic'le prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki stoperin hafta içinde imzayı atması bekleniyor. Cocalic, 2019'da transfer olduğu Akhisar'da 45 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

EDİZ UNUTULMADI

Eskişehir, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eten Ediz Bahtiyaroğlu'nu, "8 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol..." ifadeleriyle andı.

...KISA KISA...



-Altınordu, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki golcüsü Oğuzhan Akgün'ü kiralamak için harekete geçti. Genç futbolcu, geride bıraktığımız sezon İstanbulspor'da kiralıktı.

-TFF 3. Lig ekibi Muğlaspor iç transferde 3 imza birden attırdı. Yeşil-beyazlılar Hasan Çelebi, Erol Aydın ve Osman Kocaağa ile sözleşme yeniledi.



-Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Geçen sezon play-off hedefine yaklaştık. Yine gözümüz yukarılarda olacak" ifadesiyle iddiasını gösterdi.

-Adana Demirspor'da üç sezondur takımın kalesini koruyan Kurtuluş Yurt ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki eldiven, mavilacivertli takımla 47 maçta görev yaptı.