Cocalic Altay’a!
Alt liglerde de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, geçtiğimiz sezon Akhisar'da forma giyen savunma oyuncusu Edin Cocalic'le prensip anlaşmasına vardı. İşte alt liglerde yaşanan son gelişmeler...
Altay, Akhisarspor'dan ayrılan Boşnak savunmacı Edin Cocalic'le prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki stoperin hafta içinde imzayı atması bekleniyor. Cocalic, 2019'da transfer olduğu Akhisar'da 45 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
EDİZ UNUTULMADI
Eskişehir, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eten Ediz Bahtiyaroğlu'nu, "8 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol..." ifadeleriyle andı.
...KISA KISA...
-Altınordu, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki golcüsü Oğuzhan Akgün'ü kiralamak için harekete geçti. Genç futbolcu, geride bıraktığımız sezon İstanbulspor'da kiralıktı.
-TFF 3. Lig ekibi Muğlaspor iç transferde 3 imza birden attırdı. Yeşil-beyazlılar Hasan Çelebi, Erol Aydın ve Osman Kocaağa ile sözleşme yeniledi.
-Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Geçen sezon play-off hedefine yaklaştık. Yine gözümüz yukarılarda olacak" ifadesiyle iddiasını gösterdi.
-Adana Demirspor'da üç sezondur takımın kalesini koruyan Kurtuluş Yurt ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki eldiven, mavilacivertli takımla 47 maçta görev yaptı.
- 6.9.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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