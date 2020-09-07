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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Cocalic Altay'a!

Cocalic Altay'a!

Stoper arayışlarını sürdüren ekibi Altay çalışmalarını sürdürüyor. Altay son olarak, Akhisarlı ’e göz dikti. 32 yaşındaki futbolcu, bu hafta içinde imzayı atabileceği öğrenildi.

1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla hazırlanıp 14 yapan Altay, stoper arayışlarında rotayı Akhisarsporlu 'e çevirdi. Siyah-beyazlıların Numan Çürüksu, Hasan Hatipoğlu ve Yusuf Abdioğlu'nun ardından Cocalic'i de listesine eklediği kaydedildi. Maddi sıkıntılarla boğuşan Akhisar'la yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenilen Boşnak stoperin Altay'a sıcak baktığı bildirildi.

4. AKHİSARLI OLACAK
Teknik Direktör Yücel İldiz'in de 32 yaşındaki oyuncuyu çok istediği ve transferin bu hafta içinde biteceği kaydedildi. Siyah- beyazlılar, transfer döneminde daha önce Akhisar'dan golcü , orta saha Erhan Çelenk ve sağ bek 'yü de renklerine dahil etmişti. Cocalic de gelirse takımdaki dördüncü eski Akhisarlı olacak. Cocalic geçen sezon 33 maçta 2 bin 949 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

  1. 7.9.2020
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