Cocalic Altay'a!

TFF 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla hazırlanıp 14 transfer yapan Altay, stoper arayışlarında rotayı Akhisarsporlu Edin Cocalic'e çevirdi. Siyah-beyazlıların Numan Çürüksu, Hasan Hatipoğlu ve Yusuf Abdioğlu'nun ardından Cocalic'i de listesine eklediği kaydedildi. Maddi sıkıntılarla boğuşan Akhisar'la yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenilen Boşnak stoperin Altay'a sıcak baktığı bildirildi.

4. AKHİSARLI OLACAK

Teknik Direktör Yücel İldiz'in de 32 yaşındaki oyuncuyu çok istediği ve transferin bu hafta içinde biteceği kaydedildi. Siyah- beyazlılar, transfer döneminde daha önce Akhisar'dan golcü Ergin Keleş, orta saha Erhan Çelenk ve sağ bek Tolga Ünlü'yü de renklerine dahil etmişti. Cocalic de gelirse takımdaki dördüncü eski Akhisarlı olacak. Cocalic geçen sezon 33 maçta 2 bin 949 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.