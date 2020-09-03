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Alt liglerden haberler (03.09.2020)

Alt liglerden haberler (03.09.2020)

Trabzon FK, ’dan Kar’ı kadrosuna kattı.

Trabzon FK, 'dan Kar'ı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki kaleci geçen sezon 3. Lig'de 3 maçta forma giyerken 2 gol yedi.

Keçiörengücü, 'dan sol stoper Mert Kula ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon 10 maçta forma giyerken 1 kez fileleri sarstı.

, Parana'dan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper ile anlaştı. Başkent ekibinin ilk transferi olan Thales, 2020'de 8 maça çıkıp, 1 gol kaydetti.

  1. 3.9.2020
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