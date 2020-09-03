Alt liglerden haberler (03.09.2020)

Trabzon FK, 1928 Bucaspor'dan Yunus Emre Kar'ı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki kaleci geçen sezon 3. Lig'de 3 maçta forma giyerken 2 gol yedi.



Keçiörengücü, Kayserispor'dan sol stoper Mert Kula ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon 10 maçta forma giyerken 1 kez fileleri sarstı.



Osmanlıspor, Parana'dan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Thales ile anlaştı. Başkent ekibinin ilk transferi olan Thales, 2020'de 8 maça çıkıp, 1 gol kaydetti.