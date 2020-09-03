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03 Eylül 2020, Perşembe
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Bursa sahaya

Yeni sezona yeni yönetim ve hocayla giren , ikinci maçını cuma günü Karacabey ile yapacak.

Yeni sezona yeni yönetim ve hocayla giren , ikinci maçını cuma günü Karacabey ile yapacak. İlk karşılaşmasını Balıkesir'le deplasmanda oynayıp 1-1'lik beraberlikle ayrılan Timsah'ta Teknik Direktör Mustafa Er, takımın durumunu görmek ve ideal 11'ini bulmak adına birkaç hazırlık maçı daha oynamak istiyor.
  1. 3.9.2020
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