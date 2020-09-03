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03 Eylül 2020, Perşembe
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Arda Bolu'da

Arda Bolu'da

, stoper ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

, stoper ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki stoper geçen sezon Sultanbeyli'deydi ve 28 maçta boy gösterirken 2 kez fileleri sarstı. Ayrıca Yarenler'in Hatayspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hamza Gür ile de dirsek temasında olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki kanat, geçen sezon 18 maçta 3 gol atmışt
  1. 3.9.2020
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