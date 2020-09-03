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03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig A. Demir seçime

A. Demir seçime

A. Demir seçime

, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. 17 Eylül'de 14.00'te yapılacak seçimde çoğunluk sağlanmazsa 24 Eylül'de tekrarlanacak. Başkan Murat Sancak, üye olacaklara her türlü bilginin verileceğini duyurdu. Başkanın aday olup olmayacağı belirsiz.

  1. 3.9.2020
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