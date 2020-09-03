A. Demir seçime
Adana Demirspor, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.
Adana Demirspor, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. 17 Eylül'de 14.00'te yapılacak seçimde çoğunluk sağlanmazsa 24 Eylül'de tekrarlanacak. Başkan Murat Sancak, üye olacaklara her türlü bilginin verileceğini duyurdu. Başkanın aday olup olmayacağı belirsiz.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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