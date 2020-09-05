Gol fırtınası!

Trabzonspor, 2020-21 sezonu öncesi ikinci hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve ASPOR tarafından naklen yayınlanan maça ev sahibi ekip hızlı başladı. 13'te Edgar Ie'nin ceza sahasında Michalak'a yaptğı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Skoda, Rizespor'u 1-0 öne geçirdi. 17'de Ekuban'ın şık ara pasıyla defansın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür yerden bir vuruşla topu ağlara gönderip eşitliği sağladı: 1-1

MARLON'DAN ASİST

22'de Nwakaeme'nin 'al da at' pasını Ömür boş kaleye tamamladı: 1-2. 34'de Samudio ortaladı, Skoda kafa ile skora denge getirdi: 2-2. 42'de Pereira'nın sağ çizgiden ortasında Nwakaeme gelişine vurup yeniden Trabzon'u öne geçirdi: 2-3. 45'te Marlon soldan sert kesti, Pereira arka direkte tamamladı: 2-4. 49'da kornerden gelen topu Abdullah Durak filelerle buluşturdu: 3-4... Trabzonspor hücumda etkili olurken, defansta yapılan hatalar ise stopere acil takviye gerektiğini gösterdi.

MAÇTAN NOTLAR

-78'de sakatlanıp çıkan Abdülkadir Ömür, "Arka adalemde ağrı hissetim. Yarın MR'a gireceğim. Umarım ilk maça yetişirim" dedi.

-Trabzon'da gözden çıkarılan Da Costa ile Majid Hosseini kadroda yer almadı. İki oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verildi.

- Fırtına'nın Valladolid'den kiraladığı Steven Plaza ise arka adalesinde çekme ve ağrıları bulunduğu için riske edilmedi.

-İki kulübün başkanları Ahmet Ağaoğlu ile Hasan Kartal, karşılaşmayı tribünden takip etti.

PEREIRA&ÖMÜR BİTİREMEDİ!

Trabzonspor'un 4. golünü attığı sırada sakatlık yaşayan Joao Pereira ikinci yarının başında, Abdülkadir Ömür ise 78'de maça devam edemeyerek oyundan çıktı. İki oyuncunun durumları bugün belli olacak.

NASIL OYNADILAR?

EKUBAN - ***

Ömür'e harika bir ara pası attı. Sakatlıktan çıkmış olmasına rağmen fiziksel olarak oldukça iyi gözüktü. Hücumda yine büyük koz olacak.

TRONDSEN - **

Orta sahada en temposuz isim oldu. Ancak sol ayağını iyi kullanıyor. Uyum sürecini aşarsa teknik kapasitesiyle orta sahaya yön verebilir.

MARLON - ***

Filip Novak'tan sonra o bölgede (sol bek) kim oynasa eleştirilecekti. Ancak görünen o ki Marlon bu katkıyı belki gol olarak değil ama asist olarak sağlayacak gibi.

FLAVIO- ***

Yeni transferler arasında en dikkat çeken isimdi. Belki çok ekstra işler yapmadı ancak orta sahada adeta basmadık yer bırakmadı. Her yere koştu.

NEWTON: TAM HAZIR DEĞİLİZ

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Eddie Newton, "İzleyenleri eğlendiren bir oyun oldu. Takımdan memnunum" dedi. Sakatlanan Abdülkadir Ömür'de bir kramp olduğunu, doktorların çok sorun olmayacağını belirttiğini açıklayan İngiliz hoca, "Trabzonspor teknik direktöründen beklentiler hep çok yüksektir. Sezon başlangıçları için normalde 5-6 hafta gerekir. Tam hazır değiliz. Amacımız geçtiğimiz yıldan daha iyi bir oyun oynamak" diye konuştu.