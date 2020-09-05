Trabzonspor'dan üyelere aidat uyarısı!
Bordo-mavili kulüp, üyelerine yıllık aidatlarını ödeme çağrısı yaptı. Duyuruda borçların ödenmesi için son tarihin 30 Eylül 2020 olduğu hatırlatıldı.
Bordo-mavili kulüp, üyelerine yıllık aidatlarını ödeme çağrısı yaptı. Duyuruda borçların ödenmesi için son tarihin 30 Eylül 2020 olduğu hatırlatıldı. Resmi sitede ilgili hesap numaraları da verildi. Kulüp tüzüğündeki ilgili madde gereği aidatların her yıl en geç 30 Eylül günü saat 17.00'ye kadar, elektronik ortamda ise 24.00'e kadar ödenmesi gerekiyor.
SÖRLOTH'TAN YAZ MODASI
Norveç Milli Takımı'nın kampında olan Alexander Sörloth ilginç kıyafeti ile dikkat çekti. Çiçekli şort ve kısa kollu çiçekli spor ceket takımı ile görüntülenen golcü oyuncunun keyfinin yerinde olduğu gözlendi. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in gündeminde olan Sörloth, milli maçların ardından Trabzon'a dönerek takıma katılacak.
- 5.9.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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