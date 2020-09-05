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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Olcay Şahan: Bir teklif var!

: Bir teklif var!

Olcay Şahan: Bir teklif var!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'un daha önce de bordo mavili formayı giymiş olan 'a teklif götürdüğü iddia edilmişti. Şahan yaptığı açıklamada "Bir teklif var" dedi.

'un eski oyuncusu 'a da teklif götürdüğü iddia edilmişti. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Resmi kanallardan olmasa da bir teklif var" ifadelerini kullanırken, görüşmelerin sürdüğünü ve gelecek hafta içerisinde netlik kazanacağını söyledi. Geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giyen Olcay, 30 maçta 1 gol+3 asist üretmişti. Bonservisi elinde olan Şahan, Trabzonspor'da 71 maçta 8 gol+19 asistlik performans sergilemişti.

  1. 5.9.2020
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