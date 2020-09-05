Olcay Şahan: Bir teklif var!

Trabzonspor'un eski oyuncusu Olcay Şahan'a da teklif götürdüğü iddia edilmişti. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Resmi kanallardan olmasa da bir teklif var" ifadelerini kullanırken, görüşmelerin sürdüğünü ve gelecek hafta içerisinde netlik kazanacağını söyledi. Geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giyen Olcay, 30 maçta 1 gol+3 asist üretmişti. Bonservisi elinde olan Şahan, Trabzonspor'da 71 maçta 8 gol+19 asistlik performans sergilemişti.