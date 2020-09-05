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05 Eylül 2020, Cumartesi
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yüksek uçtu!

Manuel Fernandes yüksek uçtu!

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden , takımdan ayrılan 'nın yerini doldurmak için de arayışlarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen ile ilk temas kuruldu. İşte detaylar...

'nın yerini doldurmak için radara alınan için ilk temas kuruldu. Ancak gelen bilgiler olumsuz. Fernandes'in menajerinin yüksek paralar istediği, cephesinin bütçe kriterini aşan bu rakamları karşılayamayacaklarını ilettiği öğrenildi. Portekizli yıldız isteklerini makul seviyeye çekerse yeniden görüşülecek. 34 yaşındaki Manuel'in bonservisi elinde bulunuyor.

  1. 5.9.2020
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