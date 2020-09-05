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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Alpaslan için masaya

Alpaslan için masaya

Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ekibi , 'nin başarılı savunma oyuncusu için masaya oturma kararı aldı.

Stopere de takviye yapacak olan Fırtına, 'nin başarılı savunmacısı için masaya oturma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için takas formülü gündemde. Bordo-mavililer, Göztepe'ye Da Costa, Guilherme ve Doğan Erdoğan'ı teklif etti. Yönetim, Göztepe'nin takası kabul etmesi ve para talebinin çok fazla olmaması halinde Alpaslan'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

  1. 5.9.2020
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