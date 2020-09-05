Alpaslan için masaya
Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Karadeniz ekibi Trabzonspor, Göztepe'nin başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk için masaya oturma kararı aldı.
Stopere de takviye yapacak olan Fırtına, Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk için masaya oturma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için takas formülü gündemde. Bordo-mavililer, Göztepe'ye Da Costa, Guilherme ve Doğan Erdoğan'ı teklif etti. Yönetim, Göztepe'nin takası kabul etmesi ve para talebinin çok fazla olmaması halinde Alpaslan'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.
- 5.9.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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