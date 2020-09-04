Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor | ÖZET İZLE - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!

3-4 | ÖZET İZLE

Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor | ÖZET İZLE

2020-21 sezonu öncesi çalışmalarına devam eden , ile karşı karşıya geldi. Gol düellosunun yaşandığı mücadeleden bordo mavililer 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

, hazırlık maçı kapsamında ile karşı karşıya geldi.

Bordo mavililer mücadeleyi 4-3 kazanırken, goller 17', 21' Abdülkadir Ömür, 42' Nwakaeme ve 45' Pereira'dan geldi.

Çaykur Rizespor'un golleriyse 13', 34' Skoda ve 49' Abdullah Durak'tan geldi.

GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 1-1 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 2-2 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 2-3 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 2-4 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI

Öte yandan maçın yıldızlarından Abdülkadir Ömür, şanssız bir sakatlık yaşadı. İşte o anlar;

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 19:42
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