Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor | ÖZET İZLE
2020-21 Süper Lig sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosunun yaşandığı mücadeleden bordo mavililer 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, hazırlık maçı kapsamında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Bordo mavililer mücadeleyi 4-3 kazanırken, goller 17', 21' Abdülkadir Ömür, 42' Nwakaeme ve 45' Pereira'dan geldi.
Çaykur Rizespor'un golleriyse 13', 34' Skoda ve 49' Abdullah Durak'tan geldi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI
Öte yandan maçın yıldızlarından Abdülkadir Ömür, şanssız bir sakatlık yaşadı. İşte o anlar;
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 19:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor | ÖZET İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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