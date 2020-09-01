Edgar Le zorlayacak
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Feyenoord'a kiraladığı Edgar Le, bordo mavili takımın idmanında gösterdiği performansla teknik direktör Eddie Newton'un gözüne girmeyi başardı.
Eddie Newton, Hosseini ve Da Costa'nın satışına onay vermişti. Edgar Le ve Hüseyin Türkmen'in takımda tutulmasını istemişti. Özellikle Edgar Le idmanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri. İngiliz çalıştırıcı, 26 yaşındaki savunmacıyı 11 oyuncusu olarak düşünüyor.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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