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01 Eylül 2020, Salı
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Edgar Le zorlayacak

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Feyenoord'a kiraladığı , bordo mavili takımın idmanında gösterdiği performansla teknik direktör Eddie Newton'un gözüne girmeyi başardı.

Eddie Newton, Hosseini ve Da Costa'nın satışına onay vermişti. ve Hüseyin Türkmen'in takımda tutulmasını istemişti. Özellikle Edgar Le idmanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri. İngiliz çalıştırıcı, 26 yaşındaki savunmacıyı 11 oyuncusu olarak düşünüyor.

  1. 1.9.2020
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