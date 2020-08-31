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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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'a 'evet' dedi! bitiyor

Vitor Hugo Trabzonspor'a 'evet' dedi! Transfer bitiyor

Newton stopere acil takviye istiyor. , Palmeiras’da yedek kalmaktan bıkan için bastırıyor. 29 yaşındaki oyuncu Fırtına’ya “Evet” dedi, kulübüyle görüşmeler sürüyor.

'da karşılaşması stoper eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bordo-mavililer birçok adayla görüşüyor. 'den Ethan Ampadu ve Malang Sarr'ın da bulunduğu listede Palmeiras'lı için temaslar sıklaştı. temsilcisi, Palmeiras'ta sürekli yedek bırakılan 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde yeni bir soluk isteyen Hugo da kulüplerin bir an önce anlaşmasını bekliyor. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi var.

İLK FORMÜL KİRALAMA

Bordo-mavililer, Vitor Hugo'ya olan ilgisini ilk gösterdiğinde Palmeiras oyuncuyu ancak satabileceklerini iletmişti. Ancak kapıyı 5 milyon euro'dan açmaları üzerine Trabzonsporlu idareciler transferde geri adım atmıştı. Bu aşamada devreye giren Vitor Hugo oynamadığı yerde kalmak istemediğini belirtirken kiralık formülü doğdu. Karadeniz temsilcisi, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Eddie Newton da transferin bir an önce bitmesini istiyor.

  1. 31.8.2020
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