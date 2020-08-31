Daha yolu var
Trabzonspor’un Samsunspor ile oynadığı maçtan sonra artı ve eksi yönleri ön plana çıktı. Teknik direktör Eddie Newton “Daha iyi olacağız” dedi.
İki Karadeniz ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Trabzonspor, Samsunspor'a 2-1 kaybetmişti. Geçen yıl olduğu gibi öne geçtiği maçta rakibine yenilen bordo-mavililerin güçlü ve zayıf yönleri ilk defa net şekilde görüldü. Skordan bağımsız olarak herkesin gözü transferlerdeydi. Flavio ve Trondsen tam not aldı. Edgar Le'nin yanında iyi bir partnerle faydalı olabileceği gözlendi. Uğurcan Çakır'ın transfer söylentilerinden etkilenmeden formunu koruması sevindirdi. Takım savunmasındaki yerleşim sorunları, Nwakaeme'nin 10 numara pozisyonunda verimli olamaması, takımın genel fizik durumu yeterli görülmedi.
NEWTON SAKİN
Trabzonspor'un genel durumu geçer not almazken, teknik direktör Eddie Newton ise sakin. İngiliz çalıştırıcı "Erken form tutmak doğru değil. Camia bize inansın Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
olacağız" ifadelerini kullandı.
ARTILAR
- Flavio ve Trondsen transferleri nokta atışı. - Stoper Edgar Ie attığı golle dikkat çekti. - Uğurcan bıraktığı yerden devam ediyor. - Kerem Baykuş tekniğiyle göze çarptı. - 36 yaşındaki Pereira hırslı ve çalışkan.
EKSİLER
- Öne geçtiği bir karşılaşmayı daha kaybetti. - Saha yerleşiminde sıkıntılar yaşanıyor. - Nwakaeme 10 numarada hiç olmadı. - Sol bek Marlon'un uyum sorunu gözlendi. - Takım fizik olarak hazır durumda değil.
- 31.8.2020
- Marcus Morris'in Luka Doncic'e faulu sahayı karıştırdı! İşte o anlar
- Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray yeni 10 numarasını buldu
- Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Daha yolu var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.