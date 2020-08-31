Daha yolu var - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Daha yolu var

Daha yolu var

Daha yolu var

’un ile oynadığı maçtan sonra artı ve eksi yönleri ön plana çıktı. “Daha iyi olacağız” dedi.

İki ekibini karşı karşıya getiren mücadelede , 'a 2-1 kaybetmişti. Geçen yıl olduğu gibi öne geçtiği maçta rakibine yenilen bordo-mavililerin güçlü ve zayıf yönleri ilk defa net şekilde görüldü. Skordan bağımsız olarak herkesin gözü transferlerdeydi. ve tam not aldı. Le'nin yanında iyi bir partnerle faydalı olabileceği gözlendi. Çakır'ın söylentilerinden etkilenmeden formunu koruması sevindirdi. Takım savunmasındaki yerleşim sorunları, 'nin pozisyonunda verimli olamaması, takımın genel fizik durumu yeterli görülmedi.

NEWTON SAKİN

Trabzonspor'un genel durumu geçer not almazken, ise sakin. İngiliz çalıştırıcı "Erken form tutmak doğru değil. Camia bize inansın Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
olacağız" ifadelerini kullandı.

ARTILAR

- Flavio ve Trondsen transferleri nokta atışı. - Stoper Edgar Ie attığı golle dikkat çekti. - Uğurcan bıraktığı yerden devam ediyor. - Kerem Baykuş tekniğiyle göze çarptı. - 36 yaşındaki Pereira hırslı ve çalışkan.

EKSİLER

- Öne geçtiği bir karşılaşmayı daha kaybetti. - Saha yerleşiminde sıkıntılar yaşanıyor. - Nwakaeme 10 numarada hiç olmadı. - Sol bek Marlon'un uyum sorunu gözlendi. - Takım fizik olarak hazır durumda değil.

  1. 31.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Daha yolu var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA