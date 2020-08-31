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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Yusuf Sarı 2 hafta yok

2 hafta yok

Yusuf Sarı 2 hafta yok

Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığının ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanan 'dan kötü haber geldi.

Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığının ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanan 'dan kötü haber geldi. 21 yaşındaki futbolcu idmanda sakatlandı. Genç oyuncunun 2 hafta kadar idmanlara katılamayacağı öğrenildi.

  1. 31.8.2020
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