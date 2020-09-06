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06 Eylül 2020, Pazar
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Pereira’da ‘yırtık’ şoku!

Pereira’da ‘yırtık’ şoku!

'dan kötü haber geldi. Rizespor maçında attığı gol sırasında sakatlık yaşayan Portekizli oyuncu, ikinci yarının başında yerini Serkan Asan'a bırakmıştı.

'dan kötü haber geldi. Rizespor maçında attığı gol sırasında sakatlık yaşayan Portekizli oyuncu, ikinci yarının başında yerini Serkan Asan'a bırakmıştı. Tecrübeli bekin dün yapılan kontrollerinde iç yan bağında 1. derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Pereira'nın Beşiktaş maçında oynaması zora girdi.
  1. 6.9.2020
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