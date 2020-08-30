Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor!

'in en değerlisi !

Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor!

Finansal Fair-Play kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan , liglerin başlamasına kısa bir süre kala 'in en değerli takımı konumunda bulunuyor. Sörloth, ve ise en pahalı oyuncu sıralamasında ise bordo-mavili takım adına ilk 3 sıraya paylaştılar.

; , , ve son şampiyon 'i geride bırakarak 86 Milyon Euro'luk değeri ile 'in en kıymetli takımı oldu. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe 78 milyon 600 Bin Euro, Galatasaray 69 milyon 250 bin Euro, Başakşehir 62 milyon 330 Bin Euro ve Beşiktaş da 47 milyon 750 Bin Euro piyasa değerine sahip.


EN PAHALI ALEXANDER SÖRLOTH
Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor, yine zirveyi bırakmadı. Bordo-mavili takımla geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve Avrupa takımlarının transfer listesinde bulunan Norveçli oyuncu Alexander Sörltoh, 20 Milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı futbolcusu oldu. Sörloth'u takım arkadaşları 16 Milyon Euro, ise 13 Milyon Euro'luk değerleri ile takip etti. Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca 12 Milyon 500 Bin Euro'yla dördüncü sırada kendine yer buldu.

BANKALAR BİRLİĞİ DIŞINDA BORCU BULUNMUYOR
Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmayla Bankalar Birliği dışında kimseye borcu bulunmuyor. 8 Nisan 2018'de göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 182 Milyon Euro ile kulübü devralırken, ağustos ayı itibarıyla bordo-mavili kulübün 107 Milyon Euro borcu bulunuyor. Son iki sene içerisinde ekibi, 75 Milyon Euro borç ödedi.


BORSADA YÜZDE 320 DEĞER KAZANDI
Trabzonspor, son iki sezonda da borsada yüzde 320 değer kazandı. Ağaoğlu yönetiminin ilk döneminde 342 milyon olan değer, bugün itibarıyla 1 milyar 145 Milyona ulaştı. Bordo-mavili kulüp söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran kulüpler arasında yer aldı.

TAKIM MALİYETİ 14 MİLYON EURO'YA KADAR DÜŞECEK
Trabzonspor, kadrosunda bulunan oyunculara ödediği maaş yönünden de rakiplerine fark atmış durumda. Geçtiğimiz sezon piyasa değeri bordo-mavili takımın üstünde olan kulüpler, yüksek maaş ödemeyle karşı karşıya kalırken, Karadeniz ekibi ise 16 Milyon Euro civarında maaş ödemesi gerçekleştirdi. Bu sezon bu rakamın 14 Milyon Euro civarına inmesi bekleniyor.

  1. 30.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA