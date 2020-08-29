Samsunspor 2- 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına Karadeniz derbisinde esemedi!

2- 1 | MAÇ SONUCU

Samsunspor 2- 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Eddie Newton yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren , 'a konuk oldu. Bordo-mavililer ilk hazırlık maçında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fırtına'nın golü Edgar Ie'den gelirken Samsunspor gollerini Enes İslam ve Kubilay kaydetti.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında vitrine çıktı.

, ile oynadığı zorlu maçta sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililerin golü Edgar Ie'den gelirken kırmızı-beyazlı ekibin golleri Enes İslam ve Kubilay'dan geldi.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Marlon, Trondsen, Flavio ve Stiven Plaza da Samsunspor ile oynanan karşılaşmada görev aldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

Samsunspor 2-1 Trabzonspor | MAÇ ÖZETİ
Uğurcan Çakır: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz

GOL | Samsunspor 0-1 Trabzonspor

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 20:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samsunspor 2- 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA