Samsunspor 2- 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında vitrine çıktı.

Trabzonspor, Samsunspor ile oynadığı zorlu maçta sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililerin golü Edgar Ie'den gelirken kırmızı-beyazlı ekibin golleri Enes İslam ve Kubilay'dan geldi.

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Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Marlon, Trondsen, Flavio ve Stiven Plaza da Samsunspor ile oynanan karşılaşmada görev aldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: