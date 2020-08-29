Samsunspor 2- 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Eddie Newton yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer ilk hazırlık maçında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fırtına'nın golü Edgar Ie'den gelirken Samsunspor gollerini Enes İslam ve Kubilay kaydetti.
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında vitrine çıktı.
Trabzonspor, Samsunspor ile oynadığı zorlu maçta sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililerin golü Edgar Ie'den gelirken kırmızı-beyazlı ekibin golleri Enes İslam ve Kubilay'dan geldi.
YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Marlon, Trondsen, Flavio ve Stiven Plaza da Samsunspor ile oynanan karşılaşmada görev aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 20:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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