Yeni kaptan Joao Pereira
Trabzonspor'da Jose Sosa'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından birinci kaptanlığı kimin takacağı merak konusuydu.
Trabzonspor'da Jose Sosa'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından birinci kaptanlığı kimin takacağı merak konusuydu. Yönetimin, yeni kontrat yaparken fedakarlığı, şehre bağlılığı, takımı sahiplenmesiyle çok beğendiği Pereira birinci kaptan oldu. İkinci kaptan olarak Uğurcan Çakır seçildi. Üçüncü kaptanlık da Nwakaeme ile Abdulkadir Parmak'tan birisine verilecek.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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