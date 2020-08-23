Yeni kaptan Joao Pereira - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Yeni kaptan Joao Pereira

Yeni kaptan Joao Pereira

Yeni kaptan Joao Pereira

'da 'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından birinci kaptanlığı kimin takacağı merak konusuydu.

'da 'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından birinci kaptanlığı kimin takacağı merak konusuydu. Yönetimin, yeni kontrat yaparken fedakarlığı, şehre bağlılığı, takımı sahiplenmesiyle çok beğendiği Pereira birinci kaptan oldu. İkinci kaptan olarak Uğurcan Çakır seçildi. Üçüncü kaptanlık da Nwakaeme ile Abdulkadir Parmak'tan birisine verilecek.

  1. 23.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni kaptan Joao Pereira haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA