Hosseini için sıkı pazarlık

Sampdoria, Trabzonspor'un stoperi için ısrarını sürdürüyor. İtalyan ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililer ile sıkı pazarlıkta. Fırtına 5 milyon euro istiyor. Sampdoria ise bu rakamın düşmesini talep ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu şimdilik bu rakamdan indirim yapmayı düşünmüyor.