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23 Ağustos 2020, Pazar
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Hosseini için sıkı pazarlık

Hosseini için sıkı pazarlık

'un stoperi için ısrarını sürdürüyor.

, 'un stoperi için ısrarını sürdürüyor. İtalyan ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililer ile sıkı pazarlıkta. Fırtına 5 milyon euro istiyor. Sampdoria ise bu rakamın düşmesini talep ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu şimdilik bu rakamdan indirim yapmayı düşünmüyor.

  1. 23.8.2020
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