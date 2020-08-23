Sörloth: İştahımız yüksek
Sörloth şampiyonluğu kaçırmalarının kendilerini daha hırslı yaptığını söyledi. Yıldız isim “Bu durum iştahımızı artırıyor” dedi.
Karadeniz ekibinin yıldızı Alexander Sörloth yeni sezondan umutlu. Norveçli golcü iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti. 24 yaşındaki forvet "İki hedefimiz vardı. Biri Süper Lig'de şampiyon olmak, diğeri Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Sadece birini gerçekleştirebildik ve kupayı kazandık. Bu durum yeni sezon için bizi daha da iştahlandırıyor" ifadelerini kullandı. 24 golle krallık tacını takan yıldız isim yeni sezon öncesi camiaya umut dağıttı. Sörloth "Gol kralı olmak benim için ekstra bir başarıydı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 33 gol attım. Bu sezon hedefim bunun da üzerine çıkabilmek. Bu üzerimde bir baskı oluşturmuyor" dedi.
YENİ HOCA NET FİKİRLERE SAHİP
Alexander Sörloth'a takımın yeni hocası Eddie Newton da soruldu. Norveçli yıldız "Newton net fikirlere sahip biri. Yeni sezon antrenmanlarına baktığımızda seviyenin daha yukarıda olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.
'ANDERS ÇOK KARAKTERLİ BİRİ'
"Anders Trondsen benim çocukluk arkadaşım. Kendi ülke- sinden birinin Trabzon'da yaşaması ve Trabzonspor'da oynaması onun için bir şans. Taraftarlarımız Anders'in ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunu kısa sürede görecekler. Defansta çok iyi işler yapabilen bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanır. Önemli bir kalite. Farklı özelliklere sahip"
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sörloth: İştahımız yüksek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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