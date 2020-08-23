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23 Ağustos 2020, Pazar
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Sörloth: İştahımız yüksek

Sörloth: İştahımız yüksek

Sörloth şampiyonluğu kaçırmalarının kendilerini daha hırslı yaptığını söyledi. Yıldız isim “Bu durum iştahımızı artırıyor” dedi.

ekibinin yıldızı yeni sezondan umutlu. Norveçli golcü iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti. 24 yaşındaki forvet "İki hedefimiz vardı. Biri 'de şampiyon olmak, diğeri 'nı kazanmaktı. Sadece birini gerçekleştirebildik ve kupayı kazandık. Bu durum için bizi daha da iştahlandırıyor" ifadelerini kullandı. 24 golle krallık tacını takan yıldız isim yeni sezon öncesi camiaya umut dağıttı. Sörloth "Gol kralı olmak benim için ekstra bir başarıydı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 33 gol attım. Bu sezon hedefim bunun da üzerine çıkabilmek. Bu üzerimde bir baskı oluşturmuyor" dedi.

YENİ HOCA NET FİKİRLERE SAHİP

Alexander Sörloth'a takımın yeni hocası Eddie Newton da soruldu. Norveçli yıldız "Newton net fikirlere sahip biri. Yeni sezon antrenmanlarına baktığımızda seviyenin daha yukarıda olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

'ANDERS ÇOK KARAKTERLİ BİRİ'

"Anders Trondsen benim çocukluk arkadaşım. Kendi ülke- sinden birinin 'da yaşaması ve 'da oynaması onun için bir şans. Taraftarlarımız Anders'in ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunu kısa sürede görecekler. Defansta çok iyi işler yapabilen bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanır. Önemli bir kalite. Farklı özelliklere sahip"

  1. 23.8.2020
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