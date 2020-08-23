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23 Ağustos 2020, Pazar
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Sörloth’a emanet

Sörloth’a emanet

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden , 'in gol kralı 'a emanet edildi.

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden , 'in gol kralı 'a emanet edildi. Norveçli forvet, vatandaşıyla her konuda yakından ilgileniyor. Şehre ve takıma uyum sağlamasında ona yardımcı oluyor. Sörloth da çocukluk arkadaşı olan Trondsen ile bir araya geldiği için çok mutlu. İki futbolcunun da keyfi yerinde.

  1. 23.8.2020
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