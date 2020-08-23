Sörloth’a emanet
Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anders Trondsen, Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a emanet edildi.
Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anders Trondsen, Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a emanet edildi. Norveçli forvet, vatandaşıyla her konuda yakından ilgileniyor. Şehre ve takıma uyum sağlamasında ona yardımcı oluyor. Sörloth da çocukluk arkadaşı olan Trondsen ile bir araya geldiği için çok mutlu. İki futbolcunun da keyfi yerinde.
- 23.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sörloth’a emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.