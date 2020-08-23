Scarpa iddiası

Güney Amerika liglerini en yakından takip eden gazeteci Jorge Nicola'dan bomba iddia... ESPN'de Nicola imzalı haberde Trabzonspor'un Palmeiras ile kısa süre içinde temas kuracağı ve Gustavo Scarpa'yı isteyeceği belirtildi. 26'lık yıldız orta sahada oynuyor.