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23 Ağustos 2020, Pazar
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Scarpa iddiası

Scarpa iddiası

  liglerini en yakından takip eden gazeteci 'dan bomba iddia...

liglerini en yakından takip eden gazeteci 'dan bomba iddia... ESPN'de Nicola imzalı haberde 'un Palmeiras ile kısa süre içinde temas kuracağı ve Gustavo Scarpa'yı isteyeceği belirtildi. 26'lık yıldız orta sahada oynuyor.

  1. 23.8.2020
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