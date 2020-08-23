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23 Ağustos 2020, Pazar
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Flavio'yu 'KAP'tı

Bordo-mavililer yeni yıldızına kavuşuyor. , Bahia’nın orta sahası ’yu dün 15.30’da ’a bildirdi. Anlaşma 4 yıllık.

Süper Lig'i geçen sezon ikinci sırada tamamlayan bu yıl mutlu sona ulaşmak için kadrosuna takviye yapmayı sürdürüyor. ekibinde scout ekibinin keşfi olan için 'dan da onay çıkmıştı. Bordo-mavili yöneticiler, 24 yaşındaki oyuncunun kulübü Bahia ile yapılan kıran kırana pazarlıkların ardından transferi imza aşaması getirdi. Dün de 15.30 itibarıyla Flavio ile sözleşme 'a bildirildi. Yıldız isim 4 yıllık imzayı attı.

HAZIR ŞEKİLDE GELİYOR

Trabzonspor'un 1.2 milyon euro bonservis ödeyerek renklerine kattığı Flavio konusunda en büyük şansı 'da Serie A'nın başlamış olması. Sezonun ilk haftasında Coritiba maçına 11'de çıkan 24 yaşındaki oyuncu ardından görüşmeleri başladığı için Bragantino ve karşılaşmalarında kadroya alınmamıştı. Trabzonspor'a 4 yıllık imza atan Flavio'nun fiziksel bakımdan hazır gelmesi teknik direktör Eddie Newton'ın da işini kolaylaştırıcak. Böylece direkt taktik idmanlara katılabilecek.

HER SEZON 750 BİN EURO

Fırtına'nın renklerine kattığı Flavio ile 4 yıllığına anlaşıldı. Brezilyalı futbolcu her sezon için 750 bin euro alacak.

PAZARTESI GÜNÜ TRABZON'DA

Fırtına'nın Bahia'dan renklerine kattığı Flavio'nun Trabzon'a geliş tarihi belli oldu. 24 yaşındaki futbolcunun bugün yola çıkması ve Pazartesi günü Trabzon'da olması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak olan başarılı orta saha idmanlara başlayacak.

  1. 23.8.2020
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