Flavio'yu 'KAP'tı

Bordo-mavililer yeni yıldızına kavuşuyor. Trabzonspor, Bahia’nın orta sahası Flavio’yu dün 15.30’da KAP’a bildirdi. Anlaşma 4 yıllık.
Süper Lig'i geçen sezon ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor bu yıl mutlu sona ulaşmak için kadrosuna takviye yapmayı sürdürüyor. Karadeniz ekibinde scout ekibinin keşfi olan Flavio için teknik direktör Eddie Newton'dan da onay çıkmıştı. Bordo-mavili yöneticiler, 24 yaşındaki oyuncunun kulübü Bahia ile yapılan kıran kırana pazarlıkların ardından transferi imza aşaması getirdi. Dün de 15.30 itibarıyla Flavio ile sözleşme KAP'a bildirildi. Yıldız isim 4 yıllık imzayı attı.
HAZIR ŞEKİLDE GELİYOR
Trabzonspor'un 1.2 milyon euro bonservis ödeyerek renklerine kattığı Flavio konusunda en büyük şansı Brezilya'da Serie A'nın başlamış olması. Sezonun ilk haftasında Coritiba maçına 11'de çıkan 24 yaşındaki oyuncu ardından transfer görüşmeleri başladığı için Bragantino ve Sao Paulo karşılaşmalarında kadroya alınmamıştı. Trabzonspor'a 4 yıllık imza atan Flavio'nun fiziksel bakımdan hazır gelmesi teknik direktör Eddie Newton'ın da işini kolaylaştırıcak. Böylece direkt taktik idmanlara katılabilecek.
HER SEZON 750 BİN EURO
Fırtına'nın renklerine kattığı Flavio ile 4 yıllığına anlaşıldı. Brezilyalı futbolcu her sezon için 750 bin euro alacak.
PAZARTESI GÜNÜ TRABZON'DA
Fırtına'nın Bahia'dan renklerine kattığı Flavio'nun Trabzon'a geliş tarihi belli oldu. 24 yaşındaki futbolcunun bugün yola çıkması ve Pazartesi günü Trabzon'da olması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak olan başarılı orta saha idmanlara başlayacak.
- 23.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flavio'yu 'KAP'tı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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