İki hazırlık maçı yapacak
Trabzonspor yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, özel maçlarının programı de belli olmaya başladı.
Trabzonspor yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, özel maçlarının programı de belli olmaya başladı. Karadeniz temsilcisinin Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor ile bu sezon TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor ile iki hazırlık karşılaşması oynayacağı öğrenildi. Tarihler netleşince, resmi program da açıklanacak.
- 23.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İki hazırlık maçı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.