İki hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, özel maçlarının programı de belli olmaya başladı. Karadeniz temsilcisinin Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor ile bu sezon TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor ile iki hazırlık karşılaşması oynayacağı öğrenildi. Tarihler netleşince, resmi program da açıklanacak.