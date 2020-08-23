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23 Ağustos 2020, Pazar
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İki hazırlık maçı yapacak

İki hazırlık maçı yapacak

çalışmalarını sürdürürken, özel maçlarının programı de belli olmaya başladı.

yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, özel maçlarının programı de belli olmaya başladı. temsilcisinin 'in yeni ekibi BB Erzurumspor ile bu sezon 1. Lig'e yükselen ile iki hazırlık karşılaşması oynayacağı öğrenildi. Tarihler netleşince, resmi program da açıklanacak.

  1. 23.8.2020
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