Da Costa Hatay’a
Trabzonspor'un göndermek istediği Manuel da Costa'ya Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor talip oldu.
Trabzonspor'un göndermek istediği Manuel da Costa'ya Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor talip oldu. TFF 1. Lig'de şampiyon olarak üst lige yükselen 34 yaşındaki oyuncu, Güney ekibiyle anlaşırsa bordo-mavililer de her türlü kolaylığı sağlayacak. Tecrüebli isim Eddie Newton'ın gelecek sezon planları arasında yer almıyor.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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