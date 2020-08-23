Da Costa Hatay’a - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Da Costa Hatay’a

Da Costa Hatay’a

Da Costa Hatay’a

'un göndermek istediği Manuel da Costa'ya 'in yeni ekibi Hatayspor talip oldu.

'un göndermek istediği Manuel da Costa'ya 'in yeni ekibi Hatayspor talip oldu. 1. Lig'de şampiyon olarak üst lige yükselen 34 yaşındaki oyuncu, Güney ekibiyle anlaşırsa bordo-mavililer de her türlü kolaylığı sağlayacak. Tecrüebli isim Eddie Newton'ın gelecek sezon planları arasında yer almıyor.

  1. 23.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Da Costa Hatay’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA