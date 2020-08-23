Da Costa Hatay’a

Trabzonspor'un göndermek istediği Manuel da Costa'ya Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor talip oldu. TFF 1. Lig'de şampiyon olarak üst lige yükselen 34 yaşındaki oyuncu, Güney ekibiyle anlaşırsa bordo-mavililer de her türlü kolaylığı sağlayacak. Tecrüebli isim Eddie Newton'ın gelecek sezon planları arasında yer almıyor.