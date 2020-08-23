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23 Ağustos 2020, Pazar
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Doğan Erdoğan’a kutlama

Doğan Erdoğan’a kutlama

 ekibinde Doğan Erdoğan'ın yeni yaşı kutlandı.

ekibinde Doğan Erdoğan'ın yeni yaşı kutlandı. 24 yaşında basan genç futbolcu için pasta kesildi. Bordo-mavili futbolcular takım arkadaşlarına yeni yaşında başarı ve kupalı bir sezon dilediler. Taraftarlar da Doğan'ın yeni yaşını tebrik ettiler.

  1. 23.8.2020
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