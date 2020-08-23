Doğan Erdoğan’a kutlama

Karadeniz ekibinde Doğan Erdoğan'ın yeni yaşı kutlandı. 24 yaşında basan genç futbolcu için pasta kesildi. Bordo-mavili futbolcular takım arkadaşlarına yeni yaşında başarı ve kupalı bir sezon dilediler. Taraftarlar da Doğan'ın yeni yaşını tebrik ettiler.