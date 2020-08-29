Uğurcan Çakır: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz
Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır, Samsunspor maçının ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Çakır, "Yeni hocamız, yeni hocamızın sistemi var. Bugün hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık. Kolay değil, bir değişim var. Konuşmak için daha çok erken. Yeni gelen arkadaşlarımız da uyum sağlamaya çalışıyor, onlara yardımcı oluyoruz. Tüm kupaları kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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