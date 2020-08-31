Kerem De Bruyne!
Fırtına’nın genç yeteneği Kerem Baykuş, Samsun maçında attığı paslarla gözlerin pasını sildi. Tarzı Kevin De Bruyne’e benzetildi.
Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör Eddie Newton 22 oyuncuya şans verdi. 21 isim 45'er dakika şans bulurken sadece Kerem Baykuş 61 dakika sahada kaldı. Bordo-mavililerin 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu sahada kaldığı bu bölümde paslarıyla dikkat çekti. Müthiş bir top tekniği olan Kerem Baykuş'un stilini taraftarlar Manchester City'nin süper yıldızı Kevin De Bruyne'e benzetiyorlar. Bu sebeple genç oyuncuya Kerem De Bruyne lakabı takıldı. Eddie Newton idmanlarda Kerem Baykuş'un üzerine titriyor. Chelsea'de de gençlerle çalışan Newton, 20 yaşındaki oyuncuyla özel olarak ilgileniyor.
SCOUTLAR İZLİYOR
Kerem Baykuş yeni yeni Türk futboluna adını duyururken Avrupa'da piyasası oluşmuş durumda. Şimdiden Swansea, Lazio, Freiburg gibi ekipler onu yakından izliyor. Oynadığı maçlar Avrupalı scoutların uğrak yeri olmuş durumda. En önemli eksiği: Fiziksel bakımdan henüz güçsüz.
- 31.8.2020
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