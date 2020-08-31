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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kerem De Bruyne!

Kerem De Bruyne!

Fırtına’nın genç yeteneği , maçında attığı paslarla gözlerin pasını sildi. Tarzı Kevin De Bruyne’e benzetildi.

ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör 22 oyuncuya şans verdi. 21 isim 45'er dakika şans bulurken sadece 61 dakika sahada kaldı. Bordo-mavililerin 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu sahada kaldığı bu bölümde paslarıyla dikkat çekti. Müthiş bir top tekniği olan Kerem Baykuş'un stilini taraftarlar 'nin süper yıldızı Kevin De Bruyne'e benzetiyorlar. Bu sebeple genç oyuncuya Kerem De Bruyne lakabı takıldı. Eddie Newton idmanlarda Kerem Baykuş'un üzerine titriyor. 'de de gençlerle çalışan Newton, 20 yaşındaki oyuncuyla özel olarak ilgileniyor.

SCOUTLAR İZLİYOR

Kerem Baykuş yeni yeni Türk futboluna adını duyururken Avrupa'da piyasası oluşmuş durumda. Şimdiden Swansea, Lazio, Freiburg gibi ekipler onu yakından izliyor. Oynadığı maçlar Avrupalı scoutların uğrak yeri olmuş durumda. En önemli eksiği: Fiziksel bakımdan henüz güçsüz.

  1. 31.8.2020
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