İşlenmemiş elmas: Plaza
Ekvadorlu forvet, gücü ve fuleli deparlarıyla göz kamaştırıyor. Eddie Newton, eksikleri üzerinde durup bu büyük potansiyeli kullanışlı hale getirmeye çalışıyor.
Trabzonspor'un Valladolid'ten kiraladığı Stiven Plaza, Samsunspor maçıyla ilk kez sahaya çıktı. Ekvadorlu forvet ilk maçında tabelayı değiştirecek hamleler yapamasa da büyük bir potansiyeli olduğu hemen gözlendi. Topu aldığında Thierry Henry gibi hızlanan, gücü ve fuleli deparları ile çabuk mesafe kat eden Ekvadorlu futbolcunun önemli eksikleri de var. Eddie Newton da 21 yaşındaki yıldız adayının bu eksik yönlerini geliştirmek için kolları sıvadı. Topla buluşma noktaları, meşin yuvarlağı ayağına aldığında karar becerisi gibi birçok farklı konuda eğitimler veriyor. Newton 'işlenmemiş elmas' gibi gördüğü Plaza'nın doğru yönlendirmeyle çok farklı noktalara gelebileceğini düşünüyor.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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