Trabzonspor Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un BB Erzurumspor ile yapacağı karşılaşma, Erzurum ekibinin 4 futbolcusunda corona virüsüne rastlanması nedeniyle iptal edilmişti. Bordo-mavililer iptal edilen Erzurumspor mücadelesi sonrası, yaptığı açıklamada Çaykur Rizespor ile bir hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.
Trabzonspor, 5 Eylül'de Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmasının, iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.
- 31.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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