Trabzonspor Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Ç. Rizespor ile hazırlık maçı yapacak

ile hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'un Erzurumspor ile yapacağı karşılaşma, ekibinin 4 futbolcusunda corona virüsüne rastlanması nedeniyle iptal edilmişti. Bordo-mavililer iptal edilen Erzurumspor mücadelesi sonrası, yaptığı açıklamada ile bir hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.

, 5 Eylül'de ile hazırlık maçı yapacak. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmasının, iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.

  1. 31.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA