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01 Eylül 2020, Salı
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İdmanlar başladı

İdmanlar başladı
, ile oynadığı hazırlık maçının ardından idmanlarına 1 gün ara vermişti. Bordo-mavili futbolcular bu kısa dinlenmenin ardından yeniden antrenmanlarına başladı. Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde tesislerde çalıştı. Maçta forma giyen 22 futbolcu, toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi.
  1. 1.9.2020
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