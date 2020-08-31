BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı iptal edildi!

Süper Lig ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma iptal edildi.

Mavi-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun 05 Eylül Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edeceği hazırlık maçı, her iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZE'YLE OYNAYACAK

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, "Süper Lig 2020 – 2021 sezonu öncesi B.B. Erzurumspor ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Takımımız, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacaktır" denildi.

4 VAKAYA RASTLANMIŞTI

Erzurumspor'da bu hafta ayrı ayrı uygulanan corona virüsü testlerinde toplam 4 futbolcunun Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştı.