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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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BB - maçı iptal edildi!

BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı iptal edildi!

Son 1 haftada 4 futbolcusu corona virüsüne yakalanan Büyükşehir Belediye , ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

Süper Lig ekipleri Büyükşehir Belediye ile arasında yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma iptal edildi.

Mavi-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun 05 Eylül Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edeceği , her iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZE'YLE OYNAYACAK

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, "Süper Lig 2020 – 2021 sezonu öncesi B.B. Erzurumspor ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Takımımız, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacaktır" denildi.

4 VAKAYA RASTLANMIŞTI

Erzurumspor'da bu hafta ayrı ayrı uygulanan testlerinde toplam 4 futbolcunun Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştı.

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 16:30
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