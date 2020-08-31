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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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dinamo Boumal Dadaş’ta

Kamerunlu dinamo Boumal Dadaş’ta

, ön libero saha 'i kadrosuna kattı.

, ön libero saha 'i kadrosuna kattı. Son olarak Rus ekibi Ural'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 17 maçta 1 asistlik performans gösterdi. Öte yandan mavi-beyazlılar, Kovid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı.
  1. 31.8.2020
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