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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor 86 milyon euro ile ilk sırada

86 milyon euro ile ilk sırada

86 milyon euro ile ilk sırada

Transfermarkt verilerine göre 'in en değerli ekibi . Bordo-mavililer 86 milyon euro'luk değeriyle başı çekiyor.

Transfermarkt verilerine göre 'in en değerli ekibi . Bordo-mavililer 86 milyon euro'luk değeriyle başı çekiyor. ekibini 78.6 milyon euro ile takip ediyor. 69.2 milyon euro ile 3. basamakta yer alıyor. 62.3 milyon euro ile dördüncü basamakta. 'ın değeri ise 47.7 milyon euro.

Futbolcular arasındaki değerlendirmede de Trabzonsporlu futbolcular başı çekiyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Alexander Sörloth 20 milyon euro ile ilk sırada. Onu müthiş bir çıkış yakalayan takım arkadaşı Uğurcan Çakır takip ediyor. Değeri 16 milyon euro. Üçüncü basamakta ise bir başka bordomavili oyuncu var. Abdülkadir Ömür 13 milyon euro.

  1. 31.8.2020
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