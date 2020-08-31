86 milyon euro ile ilk sırada

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli ekibi Trabzonspor. Bordo-mavililer 86 milyon euro'luk değeriyle başı çekiyor. Karadeniz ekibini 78.6 milyon euro ile Fenerbahçe takip ediyor. Galatasaray 69.2 milyon euro ile 3. basamakta yer alıyor. Başakşehir 62.3 milyon euro ile dördüncü basamakta. Beşiktaş'ın değeri ise 47.7 milyon euro.

Futbolcular arasındaki değerlendirmede de Trabzonsporlu futbolcular başı çekiyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Alexander Sörloth 20 milyon euro ile ilk sırada. Onu müthiş bir çıkış yakalayan takım arkadaşı Uğurcan Çakır takip ediyor. Değeri 16 milyon euro. Üçüncü basamakta ise bir başka bordomavili oyuncu var. Abdülkadir Ömür 13 milyon euro.