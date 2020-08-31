86 milyon euro ile ilk sırada
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli ekibi Trabzonspor. Bordo-mavililer 86 milyon euro'luk değeriyle başı çekiyor.
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli ekibi Trabzonspor. Bordo-mavililer 86 milyon euro'luk değeriyle başı çekiyor. Karadeniz ekibini 78.6 milyon euro ile Fenerbahçe takip ediyor. Galatasaray 69.2 milyon euro ile 3. basamakta yer alıyor. Başakşehir 62.3 milyon euro ile dördüncü basamakta. Beşiktaş'ın değeri ise 47.7 milyon euro.
Futbolcular arasındaki değerlendirmede de Trabzonsporlu futbolcular başı çekiyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Alexander Sörloth 20 milyon euro ile ilk sırada. Onu müthiş bir çıkış yakalayan takım arkadaşı Uğurcan Çakır takip ediyor. Değeri 16 milyon euro. Üçüncü basamakta ise bir başka bordomavili oyuncu var. Abdülkadir Ömür 13 milyon euro.
- 31.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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